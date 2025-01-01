حكومة نتنياهو توعز بتسريع دخول المساعدات : العالم لم يعد يصدق عدم وجود مجاعة بغزة

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن القيادة السياسية، أوعزت إلى منظومة الأمن، "بإدخال وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر، مع تقليل الحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وذكرت الصحيفة أن كبار المسؤولين المعنيين بالأمر، أشاروا إلى وجود "ضغط كبير" على الحكومة الإسرائيلية، جراء التقارير العالمية عن المجاعة في قطاع غزة وان العالم لم يعد يصدق الرواية الإسرائيلية . كما زعم أنه تم "تنسيق وتوزيع نحو 150 شاحنة طعام من معبر كرم أبو سالم بالأمس فقط،، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأيام السابقة".