صحة غزة: 89 شهيدا خلال 24 ساعة

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة انه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 89 شهيدًا (منهم 10 شهداء انتشال) 453 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,587 شهيدًا و 143,498 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

واضافت" بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,447 شهيدًا و 31,457 إصابة".



وقالت انه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.