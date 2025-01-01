إسرائيل تقرر توسيع عملياتها بغزة ..

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لتوسيع، نطاق عملياته العسكرية في غزة، في مواجهة رد حماس الإشكالي"، على حدّ وصفها.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال أنه "في ضوء الردّ الذي قدمته حماس هذا الصباح، تقرّر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل، لمواصلة المشاورات".

وأضاف البيان "نحن نقدّر جهود الوسطاء قطر ومصر، وجهود المبعوث الأميركي (إلى الشرق الأوسط) ستيف ويتكوف، لتحقيق اختراق في المباحثات".

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، عن مصدر وصفته بالمطّلع على المفاوضات، أن "المحادثات لم تنتهِ؛ إنها خطوة منسَّقة بين جميع الأطراف".