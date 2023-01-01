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حالتا وفاة جديدتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة

الخميس 24 يوليو 2025 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالتا وفاة جديدتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس ، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت 2 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان عاجل، أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع لـ 113 حالة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

#غزة #سوء التغذية #المجاعة

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