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مصر: جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة

الخميس 24 يوليو 2025 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة



غزة / سما /

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه من المقرر إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة ، اليوم الخميس، منها 137 شاحنة دقيق، والباقي مواد غذائية متنوعة.

وأشارت مصادر القناة، إلى أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءًا من أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس، عبر معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم. 

وقالت المصادر، إن المساعدات تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت، أن مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية. 

كما أشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر المصري رفع درجة استعداده للعمل على إدخال المزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، عن إحراز "تقدم ملموس" في الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن واشنطن "تعمل بشكل وثيق مع شركاء إقليميين مثل قطر ومصر للوصول إلى صيغة تنهي الحرب وتضمن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

#غزة #مصر #مساعدات

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