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مصادر إسرائيلية تكشف تعديلات حماس على مقترح الهدنة المُرتقب

الخميس 24 يوليو 2025 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية تكشف تعديلات حماس على مقترح الهدنة المُرتقب



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية مطّلعة، اليوم الخميس، التعديلات التي قدّمتها حركة حماس خلال تسليمها الرد النّهائي على مقترح وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن "حركة حماس قدمت مطالب جديدة تتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت المقترح لمدة 60 يوماً، تضمنت تغييرات في خرائط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأضافت أن "حماس شددت على ضرورة أن تتولى وكالات الأمم المتحدة فقط مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع خلال فترة التهدئة".

وبحسب المصادر ذاتها، طالبت الحركة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية ومن شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يمتد من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

#حماس #اسرائيل #وقف اطلاق النار #الهدنة

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