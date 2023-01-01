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التجمع الوطني للقبائل والعشائر: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في غزة

الخميس 24 يوليو 2025 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الوطني للقبائل والعشائر: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف كارثة العطش في غزة



غزة / سما /

أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بياناً اليوم، دعا فيه إلى تحرك دولي عاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، في ظل انعدام شبه تام لمصادر المياه الصالحة للشرب لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأوضح البيان أن التدمير الممنهج للبنية التحتية، وتوقف ضخ مياه "ماكروت"، بالإضافة إلى توقف محطات التحلية في غزة ودير البلح بسبب نفاد الوقود، وقطع خط الكهرباء الرئيسي، أدى إلى حرمان السكان من أبسط حقوقهم في المياه النظيفة.

وأشار التجمع إلى أن معظم آبار المياه توقفت عن العمل نتيجة الضربات الجوية التي طالت مختلف مناطق القطاع، مما فاقم من حدة الأزمة، خاصة في المنطقة الغربية من غزة، التي تضم نحو مليوني نازح فلسطيني.

ودعا البيان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة "اليونيسف"، وجميع الجهات الإنسانية إلى التدخل العاجل، وتوفير المياه والمساعدات، والعمل الفوري على إصلاح البنية التحتية وضمان دخول الوقود لتشغيل المحطات والآبار.

وأكد التجمع أن صمت العالم حيال هذه الكارثة يمثل تواطؤاً مع سياسة العطش والتجويع، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

#التجمع الوطني للقبائل والعشائر #غزة

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