رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 91 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستشهاد شابان في الخضر جنوب بيت لحم، وطفل متأثرا بجروحه في عرابة جنوب جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- استشهاد فتى في عرابة وعمليات هدم في الضفة وعدوان على نابلس

- الرئاسة: دعوة الكنيست لـ«الضم وفرض السيادة» مرفوضة والطريق لتحقيق السلام والأمن عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

- "مركزية" فتح تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة

- «فتح»: تصريحات «حماس» حول التفرد بالقرار الوطني تؤكد انخراطها في مشاريع إقليمية

- مسؤول أممي يؤكد ضرورة وضع حد فوري للكابوس التاريخي في غزة

- الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

"الأيام":

- 91 شهيدا .. تصاعد استهداف المجوعين ووفيات جديدة بسبب سوء التغذية

- بيت لحم: شهيدان وإصابتان برصاص الاحتلال في بلدة الخضر

- "أمنستي": تجويع غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة وجريمة حرب

- "الصحة العالمية": ارتفاع قاتل في سوء التغذية بغزة

- طبيبة أميركية في غزة الناس يتساقطون من الجوع

- شهادات من قلب غزة الجوع أقسى من القصف

- الاحتلال يعدم طفلا في بلدة عرابة وإصابات وتنكيل خلال اقتحامات عدة

- "الكنيست" يصوّت بأغلبية لصالح إعلان يدعو الحكومة لضم الضفة الغربية

- هدم وإخطارات بالهدم في عدة محافظات

- "هآرتس": 70% من مباني القطاع غير صالحة للسكن وخان يونس مُسحت بالكامل

"القدس":

- غزة.. نذر موت جماعي

- 80 شهيدا ومئات الجرحى

- شهيدان في الخضر وطفل متأثرا بجراحه في عرابة

- العفو الدولية: قطاع غزة يواجه مجاعة جماعية