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شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة الخضر واحتجاز جثمانيهما

الخميس 24 يوليو 2025 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة الخضر واحتجاز جثمانيهما



بيت لحم / سما /

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجاز جثمانيهما.

وأعلن الارتباط أن الشهيدين هما: أحمد علي أسعد صلاح (15 عاما)، ومحمد خالد عليان عيسى(15 عاما)، من بلدة الخضر.

وكان قوات الاحتلال قد فتحت نيران أسلحتها على أربعة أطفال وفتية على الأقل، قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من بلدة الخضر، بمحاذاة الطريق الاستعماري رقم (60)، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المكان لإسعاف المصابين.

وأفادت مصادر محلية لأن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المصابين، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مستشفيات بيت لحم.

وبالتوازي مع حرب الإبادة التي ينفذها في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 1000 مواطن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات رسمية.

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