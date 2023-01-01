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هآرتس: ساعر "وزير التجويع" خانق غزة

الخميس 24 يوليو 2025 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: ساعر "وزير التجويع" خانق غزة



القدس المحتلة/سما/

وصفت صحيفة هآرتس وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بوزير التجويع الذي يخنق وكالة الإغاثة الوحيدة القادرة على الاستمرار في غزة.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن قرار ساعر عدم التمديد لتأشيرة إقامة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جوناثان ويتال، استمرارا لهجوم حكومة إسرائيل على القانون الدولي والمؤسسات الدولية.

وتابعت، إن على ساعر أن يتراجع فورا عن قراره، وعلى حكومة إسرائيل وجيشها فتح المعابر للغذاء والمساعدات، والسماح للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإنسانية بالعمل دون عراقيل.

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