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مصدر مصري مسؤول : اتفاق الهدنة في غزة يقترب من مراحله النهائية

الخميس 24 يوليو 2025 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري مسؤول : اتفاق الهدنة في غزة يقترب من مراحله النهائية



القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مصري مطّلع لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فجر اليوم الخميس، بأن المحادثات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وأكد المصدر أن هناك توافقاً على معظم بنود الاتفاق، وأن النقاط المتبقية قيد النقاش حالياً، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريباً، إذا استمرت الأطراف في إبداء المرونة اللازمة.

وأوضح المصدر أن المحادثات الجارية في الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية وبدعم من الولايات المتحدة، حققت تقدماً ملحوظاً في ملفات عدة، من بينها وقف إطلاق النار طويل الأمد، وتبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبحسب المصدر، فإن مصر تتابع عن كثب التطورات الأمنية والإنسانية في غزة، وتعتبر التوصل إلى اتفاق تهدئة خطوة ضرورية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وتهيئة الأرضية لعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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