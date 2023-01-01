الكنيست يصوت باغلبية ساحقة على القرار الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن

القدس المحتلة/سما/

صوت الكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقد أقر الاقتراح بأغلبية 71 عضواً في الكنيست، فيما صوتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان ضده.

وامتنع حزبا "كحول لفان" و"ييش عتيد" عن التصويت.

وينص مشروع القرار على أن هذه المناطق "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي"، وأن مدناً مثل الخليل ونابلس ومستوطنات شيلو وبيت إيل تعبر عن "الاستمرارية التاريخية للوجود اليهودي في أرض إسرائيل".

وادعى القرار أن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن إقامة دولة فلسطينية "ستشكل خطراً وجودياً على إسرائيل وتقوض الاستقرار الإقليمي".

وكرر الكنيست قراره بأن فكرة الدولة الفلسطينية "قد أزيلت من جدول الأعمال".

ودعا الكنيست حكومة إسرائيل إلى "العمل فوراً على بسط السيادة- القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية- على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بأشكالها المختلفة في الضفة الغربية ويهودا والسامرة وغور الأردن".

وذكر القرار أن هذه الخطوة "ستعزز دولة إسرائيل وأمنها وستمنع أي تقويض لحق الشعب اليهودي الأساسي في السلام والأمن في وطنه".

وفي ختام القرار، وجه الكنيست نداءً إلى "أصدقاء إسرائيل حول العالم لدعم العودة إلى صهيون ورؤية الأنبياء" والوقوف إلى جانب دولة إسرائيل في حقها في فرض سيادة كاملة على هذه المناطق.