62 وزيرا وعضوا في الكنيست يطالبون "بتواجد يهودي دائم" في قلب نابلس

نابلس / سما /

وقّع أعضاء في الكابنيت الحربي الاسرائيلي ومعظم أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، على دعوة لإعادة التواجد اليهودي إلى قبر يوسف في نابلس، بعد 25 عامًا من انسحاب الجيش الإسرائيلي مع اندلاع الانتفاضة الثانية.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فأن 62 وزيرًا وعضوًا في الكنيست وقّعوا على الاتفاقية الخاصة، التي قادها عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، ورئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان.

ومن المتوقع أن يقدم ممثلو الجيش الإسرائيلي غدًا خطة لإعادة الوجود اليهودي الدائم في الموقع.

تنص الدعوة، على أن "قبر يوسف في نابلس ثروة تاريخية بالغة الأهمية لشعب إسرائيل".

وأشار واضعوها إلى أن مجمع القبور والمدرسة الدينية اليهودية التي كانت قائمة هناك "أُهملت وتُركت للإرهابيين".

ووفقًا لاتفاقيات أوسلو التي أدت إلى الهجر، يجب أن يكون هناك وجود يهودي دائم في مجمع القبور". وصرحوا: "هذه وصمة عار تاريخية يجب على دولة إسرائيل تصحيحها".