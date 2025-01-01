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عنصر أمن أميركي يستقيل ويكشف عن انتهاكات خطيرة بمراكز المساعدات في غزة

الأربعاء 23 يوليو 2025 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عنصر أمن أميركي يستقيل ويكشف عن انتهاكات خطيرة بمراكز المساعدات في غزة



غزة / سما /

كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، نقلاً عن عنصر أمن أمريكي عمل في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة، أن الموظفين في تلك المراكز عاملوا سكان غزة بشكل سيئ وعرضوهم للخطر، مطالباً بوضع حد لما يجري في هذه المراكز.

وأشار المصدر إلى أن حراس أمن أمريكيين أطلقوا النار على الفلسطينيين خلال عملهم، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بوقف العمل، احتجاجاً على سلوك هؤلاء الحراس.

وقال العنصر الأمني: "لم أر استخداماً للقوة كما رأيته في غزة طيلة خدمتي في الجيش الأمريكي"، في إشارة إلى حجم العنف المستخدم ضد المدنيين في مواقع توزيع المساعدات.
 

وأضاف أن مراكز المساعدات أقيمت بعيداً عن المناطق المأهولة ما يضطر سكان القطاع لحمل طرود ثقيلة مشيا على الأقدام وسط مناطق القتال.

#غزة #المساعدات #الشركة الامنية #انتهاكات

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