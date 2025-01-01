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صحيفة: حماس تضع اللمسات الأخيرة لتسليم ردها خلال ساعات للوسطاء

الأربعاء 23 يوليو 2025 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: حماس تضع اللمسات الأخيرة لتسليم ردها خلال ساعات للوسطاء



غزة / سما /

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الأربعاء ، أنّ حركة "حماس" تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على ردّها على مقترح الوسطاء، ومن" المتوقّع أن يُسلَّم خلال الساعات المقبلة"، وهو ما عَجّل في وصول ويتكوف إلى المنطقة، في محاولة لدفع المفاوضات قُدماً.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإنّ الهدف من زيارة الأخير هو الدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار وإنشاء ممرّ إنساني لإدخال المساعدات، وهو ما وافق عليه الطرفان، بحسب البيان.

ومن جانبه ينتظر المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف تحديثاً بخصوص المفاوضات في الدوحة كونه سيتوجه الى لعقد اجتماعات في أوروبا «إذا حدث التقدّم اللازم، فسوف يصل إلى الدوحة بحلول نهاية الأسبوع"

في المقابل، أكّدت مصادر إسرائيلية، لصحيفة «يسرائيل هيوم»، أنّ معظم النقاط الخلافية «تمّ تجاوزها»، بما في ذلك ملف المساعدات الإنسانية، إذ سيتمّ بموجب الاتفاق إدخال 500 شاحنة يومياً إلى غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن نحو 1000 معتقل فلسطيني، بينهم ما بين 100 و200 من ذوي الأحكام المؤبّدة. وتُعدّ نقطة الخلاف الأخيرة المتبقّية متعلّقة بقضية «الخرائط» والانسحاب من «محور موراغ» الحدودي، حيث تطالب إسرائيل بعمق أمني يصل إلى 1200 متر، في حين تطرح «حماس» سقفاً لا يتجاوز 800 متر.

وكشف مراسل «القناة 12» العبرية أنّ «الوفد الإسرائيلي تلقّى تعليمات بالبقاء في الدوحة ما دامت هناك مؤشرات على إمكانية التقدّم»، في حين ذكرت «القناة 13» العبرية أنّ «حماس» أبلغت الولايات المتحدة أنها «تُجري مناقشات متواصلة ومكثّفة حول الردّ»، وأنّ واشنطن بعثت من جهتها برسالة إلى الحركة بأنّ «صبرها شارف على النفاد».

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