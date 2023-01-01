  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو لأوسع حراك عالمي لإنهاء المجاعة بغزة

الأربعاء 23 يوليو 2025 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لأوسع حراك عالمي لإنهاء المجاعة بغزة



غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" لأوسع حراك شعبي وجماهيري، في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة في غزة.

وأطلقت حماس النداء من أجل غزة والشعب الذي يصارع الإبادة لانطلاق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصة إعلامية.

واشارت الحركة إلى أن هذا النداء يأتي في ظلّ تصاعد جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزّة، حيث يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وتسجل المجاعة حضورها القاتل في وجوه الأطفال والأمهات وكبار السنّ، وسط صمت عالمي مريب، وغياب أيّ فعلٍ يرقى لحجم الكارثة:

ودعت حماس لتوحيد الهتاف في العالم " أوقفوا جريمة التجويع" ، معتبرة أنّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع.

ويواجه فلسطينيو القطاع موجة الجوع منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء، للقطاع منذ أكتوبر/ تشرين 2023 الماضي.

ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، ومسألة العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما تشهد أسعار المتوفر من البضائع أسعارًا خيالية، حتى بات "الموت جوعًا" سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.

#غزة #حماس

الأكثر قراءة اليوم

يتبناها ترامب ونتنياهو ..القناة 25 العبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لليوم التالي في قطاع غزة

مصدر عسكري اسرائيلي : معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس شبه محسومة

ويتكوف يزور المنطقة لدفع اتفاق التهدئة في غزة

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف أسباب قرار زامير "الصعب" بتقليص حجم القوات..

هيئة البث: "تقدّم" في مفاوضات غزة بشأن انتشار الجيش الإسرائيلي

سموتريتش يكشف عن "ضوء أخضر" أمريكي لتحويل غزة إلى مدينة سياحية

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

الأخبار الرئيسية

الكشف عن الخلافات المتبقية للوصول إلى الصفقة في غزة والتهديد الاميركي الاخير لحماس..

القناة 12 العبرية: ويتكوف يلتقي في روما مع كبار المسؤولين من إسرائيل وقطر لدفع صفقة غزة

غزة : عشرات الشهداء وخدمات المشافي مهددة بالتوقف

مروان البرغوثي

رسالة من الأسير مروان البرغوثي إلى غزة

15 شهيدا بينهم 6 أطفال بقصف الاحتلال منزلا غربي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية