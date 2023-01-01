حماس تدعو لأوسع حراك عالمي لإنهاء المجاعة بغزة

غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" لأوسع حراك شعبي وجماهيري، في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة في غزة.

وأطلقت حماس النداء من أجل غزة والشعب الذي يصارع الإبادة لانطلاق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصة إعلامية.

واشارت الحركة إلى أن هذا النداء يأتي في ظلّ تصاعد جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزّة، حيث يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وتسجل المجاعة حضورها القاتل في وجوه الأطفال والأمهات وكبار السنّ، وسط صمت عالمي مريب، وغياب أيّ فعلٍ يرقى لحجم الكارثة:

ودعت حماس لتوحيد الهتاف في العالم " أوقفوا جريمة التجويع" ، معتبرة أنّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع.

ويواجه فلسطينيو القطاع موجة الجوع منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء، للقطاع منذ أكتوبر/ تشرين 2023 الماضي.

ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، ومسألة العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما تشهد أسعار المتوفر من البضائع أسعارًا خيالية، حتى بات "الموت جوعًا" سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.