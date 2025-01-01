الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات متزايدة من المستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والتدخلات العسكرية في مناطق متعددة بالضفة الغربية، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة وتوتر متصاعد في المنطقة.
ففي شمال مدينة طولكرم، اعتقلت القوات شابا خلال اقتحامها ضاحية شويكة، في خطوة أثارت استنفارا واسعا بين السكان المحليين.
اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وتمركزت في حي المعاجين، حيث حاصرت مستشفيي رفيديا والعربي التخصصي لساعات قبل أن تنسحب منهما.
واعتقلت الشابين بدر الصابر وحمود غزال بعد مداهمة منزليهما، فيما تواصل القوات مداهمة البنايات السكنية في الحي ذاته.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط مستشفى رفيديا، في محاولة لتعزيز وجودها وتثبيت السيطرة على المنطقة.
وفي بيت لحم، نفذت القوات اقتحامات في بلدتي الدوحة والخضر، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش مكثف للمنازل والممتلكات.
بينما في بلدة عتيل شمال طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال قنبلة ضوئية خلال اقتحامها، ما أدى إلى حالة من الرعب والارتباك بين السكان.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات بالضفة الغربية، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين وأمنهم.
تشهد الضفة تصاعدا ملحوظا في وتيرة عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، تزامنا مع ازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تصاعد التوتر وانعدام الحماية للسكان الفلسطينيين.