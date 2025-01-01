  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات متزايدة من المستوطنين

الأربعاء 23 يوليو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات متزايدة من المستوطنين



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والتدخلات العسكرية في مناطق متعددة بالضفة الغربية، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة وتوتر متصاعد في المنطقة.

ففي شمال مدينة طولكرم، اعتقلت القوات شابا خلال اقتحامها ضاحية شويكة، في خطوة أثارت استنفارا واسعا بين السكان المحليين.

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وتمركزت في حي المعاجين، حيث حاصرت مستشفيي رفيديا والعربي التخصصي لساعات قبل أن تنسحب منهما.

واعتقلت الشابين بدر الصابر وحمود غزال بعد مداهمة منزليهما، فيما تواصل القوات مداهمة البنايات السكنية في الحي ذاته.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط مستشفى رفيديا، في محاولة لتعزيز وجودها وتثبيت السيطرة على المنطقة.

وفي بيت لحم، نفذت القوات اقتحامات في بلدتي الدوحة والخضر، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش مكثف للمنازل والممتلكات.

بينما في بلدة عتيل شمال طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال قنبلة ضوئية خلال اقتحامها، ما أدى إلى حالة من الرعب والارتباك بين السكان.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات بالضفة الغربية، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين وأمنهم.

تشهد الضفة تصاعدا ملحوظا في وتيرة عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال، تزامنا مع ازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تصاعد التوتر وانعدام الحماية للسكان الفلسطينيين.

#اقتحامات #اعتقالات #المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

يتبناها ترامب ونتنياهو ..القناة 25 العبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لليوم التالي في قطاع غزة

مصدر عسكري اسرائيلي : معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس شبه محسومة

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف أسباب قرار زامير "الصعب" بتقليص حجم القوات..

هيئة البث: "تقدّم" في مفاوضات غزة بشأن انتشار الجيش الإسرائيلي

سموتريتش يكشف عن "ضوء أخضر" أمريكي لتحويل غزة إلى مدينة سياحية

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

صحيفة عبرية.. لحكومة اليأس: كيف ننتصر بجيش مهزوم؟

الأخبار الرئيسية

15 شهيدا بينهم 6 أطفال بقصف الاحتلال منزلا غربي غزة

مصدر عسكري اسرائيلي : معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس شبه محسومة

20250722101825

ويتكوف يزور المنطقة لدفع اتفاق التهدئة في غزة

687fcbfe42360474de5cb2c9

مسؤول إسرائيلي: "نتوقع رد حماس الليلة أو غدا" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

20250722075001

الكنيست يصوّت الأربعاء على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية