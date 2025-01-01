الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات متزايدة من المستوطنين

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والتدخلات العسكرية في مناطق متعددة بالضفة الغربية، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة وتوتر متصاعد في المنطقة.

ففي شمال مدينة طولكرم، اعتقلت القوات شابا خلال اقتحامها ضاحية شويكة، في خطوة أثارت استنفارا واسعا بين السكان المحليين.