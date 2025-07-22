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ويتكوف يزور المنطقة لدفع اتفاق التهدئة في غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف يزور المنطقة لدفع اتفاق التهدئة في غزة



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيغادر خلال ساعات متوجّهًا إلى المنطقة بهدف "دفع اتفاق لوقف إطلاق النار وتثبيت ممر إنساني لإدخال المساعدات، بموافقة الطرفين".

يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوسطاء في الدوحة، في خطوة اعتبرتها أوساط دبلوماسية "مؤشرًا على تقدّم جدي في المحادثات"، إذ لم يكن ليتوج ويتكوف إلى المنطقة لولا تلقي إشارات إيجابية بهذا الخصوص.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "إسرائيل تتوقع تلقّي ردّ من حماس الليلة أو غدًا"، مشيرًا إلى أن "الجانب الإسرائيلي يأمل بتحقّق تطور ملموس في المضمون، يتيح التقدّم". وأضاف أن طاقم المفاوضات الإسرائيلي تلقى تعليمات بالبقاء في الدوحة "طالما وُجد احتمال واقعي لتحقيق تقدّم".

في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية أن الإدارة الأميركية بدأت تفقد صبرها، وتكثف ضغوطها على حماس من خلال الوسطاء وأيضًا عبر قنوات مباشرة، حيث نقلت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن "الضمانات الأميركية التي طلبتها حماس لإنهاء الحرب لن تُنفّذ إذا لم يتحقق تقدّم ملموس في التفاهمات".

ووفق التقرير، فإن هذه الرسائل نُقلت مباشرة من البيت الأبيض إلى مسؤولي حماس في الدوحة عبر الفريق الأميركي الميداني، في محاولة لدفع الحركة إلى تسريع ردّها، وسط تقديرات بأن يتم ذلك خلال يوم الأربعاء.


في غضون ذلك، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تفاصيل اجتماع بين عائلات الأسرى ومسؤولين من طاقم المفاوضات. وطالب بعض ذوي الأسرى بالحصول على قوائم الأسماء ومعرفة الجهة التي ستحدد ترتيب الإفراج عن الأسرى.

وسأل أحد أقرباء الأسرى: "ماذا عن القوائم؟ على إسرائيل أن تصرّ على إطلاق سراح كل المصابين الذين يتعرضون لتحقيقات وتعذيب، سواء كانوا مدنيين أو جنودًا". وردّ مسؤول من طاقم المفاوضات بالقول: "أنا أسمع، وأفهم، وأعلم أن من الناحية الأخلاقية ينبغي أيضًا استعادة الجنود. التقدير هو أن حماس هي من ستحدد ترتيب الإفراج".

وردًا على سؤال آخر حول "أين تقف الصفقة حاليًا؟"، أجاب المسؤول: "إسرائيل قدّمت تنازلات وتتحرك على كل المسارات لتحقيق صفقة. سلّمنا حماس الخرائط الجديدة، وننتظر الآن ردّهم. عندها سنتناول قضية الأسرى وقوائم الأسماء".

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