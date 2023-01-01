إدانة بريطاني يهودي سعى لنقل معلومات للاستخبارات الروسية بأوامر إسرائيلية

لندن/سما/

أدين البريطاني هوارد مايكل فيليبس بتهمة محاولة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بعدما سعى لتقديم معلومات عن وزير الدفاع السابق غرانت شابس للاستخبارات الروسية، بأوامر إسرائيلية.



وبحسب بيان صادر عن شرطة سكوتلاند يارد، كشفت المحاكمة سابقا أن الشخصين اللذين تواصل معهما فيليبس وادعيا أنهما عميلان روسيان كانا في الواقع ضابطي شرطة بريطانيين يعملان سريا.

وكان فيليبس، الذي كان يسعى في ذلك الوقت للالتحاق بجهاز حرس الحدود البريطاني، قد وعد الاثنين بمقابل مالي بتسليم معلومات حول رقم هاتف شابس وتفاصيل طائرته الخاصة. وقد شغل السياسي منصب وزير الدفاع في المملكة بين نهاية أغسطس 2023 ويوليو 2024.

وأكد فيليبس في المحكمة أنه كان يعمل لصالح إسرائيل، موضحا أنه جمع معلومات شخصية عن شابس وكان ينوي تسليمها لممثلي الاستخبارات الروسية المزعومين فقط من أجل "استدراجهم إلى فخ" ثم فضحهم.

وأشار المتهم، الذي ينحدر من أصول يهودية، إلى أنه أراد من خلال ذلك مساعدة السلطات الإسرائيلية على تحسين صورة الإسرائيليين في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت إسرائيل بشكل سلبي بسبب عملياتها في قطاع غزة.

وأكد أنه أرسل رسائل حول رغبته في التعاون ليس فقط إلى السفارة الروسية، بل أيضا إلى البعثات الدبلوماسية الإيرانية والصينية في لندن.

وبعد أسبوعين من جلسات الاستماع، أدانت هيئة محلفين في المحكمة الملكية بمدينة وينشستر الإنجليزية فيليبس بانتهاك قانون الأمن القومي. ومن المقرر النطق بحكم المحكمة بحق الرجل البالغ من العمر 65 عاما في وقت لاحق.