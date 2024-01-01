استشهاد شخص بغارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان (فيديو)

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام قضاء مرجعيون جنوب البلاد.

وقالت الوزارة إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على مطل الجبل في بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط مستشفى تبنين الحكومي في قضاء النبطية جنوب البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية التي تطال مناطق مدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 258 شهيدا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.