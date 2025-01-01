غوتيريش: الأهوال التي تعيشها غزة “لا مثيل لها في التاريخ الحديث”

نيويورك/سما/

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب، خصوصا على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع النطاق، “لا مثيل لها في التاريخ الحديث”.

وقال غوتيريتش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي “تكفي مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث.

وأضاف أن سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في غزة، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه “فيلم رعب”.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة “نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية… حُرم هذا النظام من ظروف العمل. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح”.