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فيدان مخاطبا الأطراف الانفصالية في سوريا: إذا اتجهتم نحو التقسيم سنتدخل

الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان مخاطبا الأطراف الانفصالية في سوريا: إذا اتجهتم نحو التقسيم سنتدخل



ّأنقرة/سما/

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهات الانفصالية السورية من أن أي مساع نحو التقسيم وزعزعة الاستقرار في سوريا، ستعتبرها تركيا تهديدا لأمنها القومي.

 

وقال فيدان في تصريحات صحفية موجها تصريحاته للأطراف الانفصالية في سوريا: "إذا اتجهتم نحو التقسيم وزعزعة الاستقرار فسنعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل".

ولفت فيدان إلى أن "الشيخ الدرزي حكمت الهجري، يتصرف كأنه وكيل لإسرائيل وأبدى موقفا يرفض أي حل من شأنه تحقيق الاستقرار والسلام".

وأضاف فيدان أن "إسرائيل لا تريد رؤية دولة مستقرة بجوارها وتسعى لتقسيم سوريا".

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تسعى من خلالها إلى إبقاء منطقتها في حالة ضعف وفوضى.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن أنقرة معنية بالمشكلات التي تشهدها سوريا وتهتم لأمرها بشكل مباشر، وأن إسرائيل تسعى باستمرار إلى إشعال المنطقة كلها.

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