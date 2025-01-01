فيدان مخاطبا الأطراف الانفصالية في سوريا: إذا اتجهتم نحو التقسيم سنتدخل

وقال فيدان في تصريحات صحفية موجها تصريحاته للأطراف الانفصالية في سوريا: "إذا اتجهتم نحو التقسيم وزعزعة الاستقرار فسنعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل".

ولفت فيدان إلى أن "الشيخ الدرزي حكمت الهجري، يتصرف كأنه وكيل لإسرائيل وأبدى موقفا يرفض أي حل من شأنه تحقيق الاستقرار والسلام".

وأضاف فيدان أن "إسرائيل لا تريد رؤية دولة مستقرة بجوارها وتسعى لتقسيم سوريا".

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تسعى من خلالها إلى إبقاء منطقتها في حالة ضعف وفوضى.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن أنقرة معنية بالمشكلات التي تشهدها سوريا وتهتم لأمرها بشكل مباشر، وأن إسرائيل تسعى باستمرار إلى إشعال المنطقة كلها.