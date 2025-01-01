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لامي: أشعر بالاشمئزاز من استهداف أطفال غزة وهم يمدون أيديهم للحصول على الطعام

الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لامي: أشعر بالاشمئزاز من استهداف أطفال غزة وهم يمدون أيديهم للحصول على الطعام



روما/سما/

وصف وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي مشاهد أطفال غزة وهم يمدون أيديهم للحصول على الطعام ويتعرضون لإطلاق النار عليهم بالمشهد المقزز، مشيرا للمزيد من العقوبات إذا لم تنته الحرب قريبا.


وأعلن وزير الخارجية البريطاني أنه "مشمئز ومُقزز" ذلك الاستهداف "البشع" للفلسطينيين الجوعى الذين يبحثون عن الطعام، من قبل الجيش الإسرائيلي".


وقال لامي: "المشهد البشع للأطفال وهم يمدون أيديهم للحصول على الطعام ويتم إطلاق النار عليهم وقتلهم أثناء انتظارهم يسيئ إلى الوعي العام للمجتمع العالمي الذي تضع إسرائيل نفسها الآن في مكان أبعد منه".

وأضاف: "الكثير من المسؤولية هنا تقع على عاتق حركة حماس، ولكن على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن فقدان الأرواح وانعدام الكرامة الإنسانية التي نراها في جميع أنحاء القطاع لأنها تسيطر على الوصول إلى غزة ونظام المساعدات الإنسانية".

وأردف في حديثه لبرنامج "بي بي سي بريكفاست" إنه يشعر "بالاشمئزاز والتقزز" من مشاهد إطلاق النار على فلسطينيين جوعى وهم يبحثون عن الطعام.

وقال: "هذه ليست كلمات يستخدمها وزير خارجية يحاول أن يكون دبلوماسيا، ولكن عندما ترى أطفالا أبرياء يمدون أيديهم للحصول على الطعام، ثم تراهم يُقتلون بالرصاص كما رأينا في الأيام القليلة الماضية، فلا بد لبريطانيا أن تعلن ذلك".

وتابع قائلا: "سنواصل الضغط، وسنواصل التحرك، وسنواصل حث هذه الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى 83% من شعبها الذي يطالبها الآن بالتحرك نحو وقف إطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن".

وأكد وزير الخارجية شعوره بالأسف الشديد لأن المملكة المتحدة لا تملك السلطة لإنهاء الحرب مبينا أن أسلحة بلاده لا تُستخدم في غزة.

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