بزشكيان يهاجم "صنّاع إسرائيل"

طهران/سما/

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "من صنعوا إسرائيل يختلقون الأجواء ليقولوا إن إيران تنوي صنع قنبلة نووية فيما هم يستهدفون النساء والأطفال".



أكد الرئيس الإيراني أنهم في الغرب "صنعوا دولة إسرائيل كي تهاجم وتعتدي على أي مكان تريد في أي وقت تشاء".



وأشار بزشكيان إلى أنهم "يختلقون أجواءً تقول إن إيران تريد صنع قنبلة نووية"، متسائلا "إذا كان الأمر كذلك فلماذا تضربون النساء والأطفال؟ لماذا تستهدفون المستشفيات؟ ألم تقولوا إن المشكلة هي القنبلة النووية؟".

ويوم أمس، أعلن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وافقت بناء على طلب "الترويكا" الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية.

وفي يونيو الماضي، وجه زعماء "الترويكا" دعوة لإيران إلى عدم قيامها بأي أعمال من شأنها أن "تزعزع استقرار" المنطقة في أعقاب الضربة الأمريكية على منشآت نووية في إيران.

وقد كشفت وكالة أنباء "دفاع مقدس" عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي نفذته إسرائيل على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأدى إلى إصابة الرئيس بزشكيان في قدمه.