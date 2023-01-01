حماس تطالب العرب والمسلمين بـ"موقف للتاريخ" لإنهاء مجاعة غزة

غزة/سما/

دعت حركة حماس، الثلاثاء، قادة الدول العربية والإسلامية لاتخاذ "موقف تاريخي" عبر كسر الحصار عن قطاع غزة وإنهاء المجاعة، منتقدة عدم تنفيذ مقررات قمة الرياض العربية الإسلامية التي عُقدت أواخر 2023.

وقالت في بيان نشرته على تلغرام، إن المجاعة في غزة دخلت مراحل خطيرة وغير مسبوقة بعد 5 أشهر من الإغلاق التام الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وأشارت إلى "استشهاد نحو 100 مدني، بينهم 80 طفلا جراء سوء التغذية، إضافة إلى ألف شهيد من المجوعين الذين قتلهم رصاص الاحتلال على أبواب نقاط التحكّم بالمساعدات" منذ فرض الإغلاق التام على غزة.

وانتقدت حماس ما وصفته بـ"الصمت العربي والإسلامي الرسمي" تجاه ما يجري في غزة، معتبرة أن ردود الفعل والمواقف الصادرة "لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان" في القطاع.

وشددت على أن "هذا الصمت المطبق يخيب آمال شعبنا المظلوم في قادة الأمة، ويشجع مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت الحركة: "شعبنا يجوّع ويعطّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقت تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتل وإذلال إجرامية لإدارة التجويع".

كما عبرت عن استهجانها لعدم تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، داعية إلى اتخاذ "موقف للتاريخ" عبر تفعيل كل أدوات الضغط لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا.

وطالبت "حماس" الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل وطرد سفرائها وإغلاق السفارات، باعتبارها "خطوات أولية نحو عزل الكيان وإجباره على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم".