الجيش الإسرائيلي: سنواصل إضعاف سوريا و"حزب الله" وحرمانهما من الإمكانيات الاستراتيجية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على "إضعاف سوريا و"حزب الله" وحرمانهما من الإمكانيات الإستراتيجية حفاظا على حرية عمله".

وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإنه خلال جلسة عقدت مساء أمس الاثنين، جرى خلالها عرض "عرض صورة الموقف الاستخبارية والعملياتية والاستراتيجية في كافة الجبهات، بدءا من الدول المجاورة وصولا إلى عمق الشرق الأوسط، بما في ذلك توفير نظرة شمولية عن المنطقة من طهران إلى غزة"،

استعرض رئيس الأركان "العوامل المؤثرة والمصممة في المنطقة بالإضافة إلى الخطط العملياتية القادمة وعرضوا قراءة شاملة للتحديات المتوقعة".

وأكد رئيس الأركان أنه "يجب على جيش الدفاع أن يبقى على أهبة الاستعداد لاستمرار معركة شاملة وواسعة النطاق، مع التعامل مع واقع متعدد الأبعاد ومليء بالتحديات يفرض على الجيش العمل بعدة جبهات"، داعيا الجيش إلى "اتباع الهجوم في عدة ساحات وجبهات بالتوازي مع اتباع الدفاع الحيوي في هذه الجبهات وعلى الحدود".

ولفت إلى أن "المعركة في قطاع غزة من أكثر المعارك التي خاضها جيش الدفاع تعقيدا"، معلنا "أننا حققنا إنجازات كبيرة جدا وتستمر قيادة المنطقة الجنوبية في الإشراف على العمل بواسطة ألوية عاملة واحتياطية تنشط على أساس يومي هجوما ودفاعا".

وشدد زامير على "أننا نتابع أعمالنا في عدة جبهات. سنواصل إضعاف سوريا وحزب الله وحرمانهما من الإمكانيات الإستراتيجية حفاظا على حرية عملنا. نعمل في يهودا والسامرة باستمرار ونواصل مكافحة الإرهاب هناك. نضع إيران ومحورها نصب أعيننا"، محذرا من أن "المعركة مع إيران لم تنته بعد".