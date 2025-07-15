وزير الخارجية الفرنسي: الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث فضيحة

باريس/سما/

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول، واصفا ما يحدث بأنه "فضيحة ويجب أن تتوقف فورا".



وقال بارو خلال مقابلة عبر "فرانس إنتر" إن الهجوم البري الإسرائيلي الجديد في وسط قطاع غزة "مؤسف"، مشددا على أنه "لم يعد هناك أي مبرر ممكن لهذا الهجوم على غزة".



وأعرب عن قلقه العميق بشأن أوضاع السكان المدنيين الذين يعانون الجوع منذ أشهر، مضيفا: "الوضع الإنساني في غزة غير إنساني. إنها فضيحة يجب أن تتوقف فورا".

وفي سياق متصل، ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بهجمات استهدفت مقرات للمنظمة في غزة، إذ قال عبر منصة "إكس" إن "مقر إقامة موظفي المنظمة في دير البلح تعرّض لثلاث هجمات متتالية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المقر، وأجبر النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام باتجاه منطقة المواصي وسط النزاع، بينما قام بتقييد أيدي الموظفين الذكور وأفراد أسرهم، وتجريدهم من ملابسهم، واستجوابهم ميدانيًا، وتفتيشهم تحت تهديد السلاح".

كما أطلق صحفيو وكالة الصحافة الفرنسية نداء عاجلا بشأن الوضع الصحي لزملائهم العاملين داخل قطاع غزة. وقالت جمعية صحفيي الوكالة في بيان نشر على "إكس" يوم الإثنين: "من دون تدخل فوري، نخشى أن نتلقى في أي لحظة خبر وفاتهم، وهو أمر لا يمكننا احتماله".