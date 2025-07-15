نتنياهو: الدعاية الإعلامية وراء كراهيتي عالميا

وفي مقابلة صحفية، نقل نتنياهو عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله إن إسرائيل أدت دورها نيابة عن العالم في مواجهة التهديد الإيراني.

وقال: "إسرائيل قامت بالمهمة عن الجميع"، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل نحو أوروبا وأخيرا الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو ردا على سؤال حول سبب كراهية الجميع له: "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون الرئيس ترامب، بل لماذا لا يرون الواقع؟ لماذا لا يدركون ما هو الأفضل لهم؟".

واعتبر أن "الجواب بسيط، فالغالبية تفهم الحقيقة عندما تعرض عليهم الوقائع، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الحقيقة في زمن تنقل فيه المعلومات عبر تطبيقات مثل تيك توك".

وردا على تعليق بشأن معاناة المدنيين، قال نتنياهو: "نحن أيضا لا نرغب في معاناة المدنيين".

وأكد نتنياهو، أن "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب".

وأردف: "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام"، وخلص قائلا إن "الأميركيين الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".