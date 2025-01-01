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رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.. وكالاس تقول الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها تجاه غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.. وكالاس تقول الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها تجاه غزة



بروكسل/سما/

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية في غزة.
وكتبت كالاس في منشور على منصة إكس “قتل المدنيين وهم يسعون للحصول على المساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه”، مضيفة أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر “للتذكير بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحت أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع”.

رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن صور المدنيين الذين يُقتلون في غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية “لا يمكن تحملها”، وجددت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وسرعة وإلى احترام القانون الدولي.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “لا يُمكن استهداف المدنيين. أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها. يُجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كالاس إن إسرائيل وافقت على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات ونقاط العبور والطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع.
وقالت كالاس “تبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها”.
ودعت نحو 24 دولة غربية أمس الاثنين إسرائيل إلى إنهاء حربها على غزة فورا، وانتقدت ما وصفته “بالقتل غير الإنساني” للفلسطينيين، قائلة إن مقتل أكثر من 800 مدني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات أمر “مروع”.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان أمس الاثنين بأنه “منفصل عن الواقع” وقالت إنه يبعث برسالة خاطئة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 59 ألف فلسطيني استشهدوا خلال الصراع المستمر منذ 21 شهرا.

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