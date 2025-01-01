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بريطانيا: "إسرائيل" يمكن أن تواجه المزيد من العقوبات إذا لم توافق على اتفاق غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: "إسرائيل" يمكن أن تواجه المزيد من العقوبات إذا لم توافق على اتفاق غزة



لندن/سما/

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن إسرائيل يمكن أن تواجه المزيد من العقوبات من جانب بريطانيا إذا لم توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لامي قال لشبكات إعلامية إنه يشعر بـ ” الفزع” و ” الاشمئزاز ” من أفعال إسرائيل في قطاع غزة.

وكان لامي ونظراؤه  من 24 دولة تشمل فرنسا وكندا وأستراليا قد طالبوا أمس الاثنين في بيان مشترك إسرائيل برفع القيود على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وانتقد الوزراء نموذج إيصال المساعدات الحالي، الذي تدعمه حكومتا إسرائيل وأمريكا، الذي يتردد أنه أسفر عن قيام أفراد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النيران على المدنيين الفلسطينيين الذين يبحثون عن الطعام في مرات كثيرة.

وقام لامي بجولة في استوديوهات البث صباح اليوم الثلاثاء، عقب أن أدان في مجلس العموم” المشهد البشع” الذي يتعرض له الفلسطينيون.

ولدى سؤاله في برنامج ” جود مورنيغ بريطانيا” على قناة ” أي تي في” حول ما يعتزم القيام به إذا لم توافق إسرائيل على إنهاء الصراع، قال لامي ” حسنا، لقد أعلنا عن مجموعة من العقوبات على مدار الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف” سوف يكون هناك المزيد، ونحن نبقى جميع الخيارات قيد الدراسة إذا لم نر تغيرا في السلوك ونهاية للمعاناة التي نراها”.

 وأكد لاحقا لبرنامج ” بريكفست” بهيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” أنه يستخدم لغة لا يستخدمها عادة وزير خارجية، هو فعلا أهم دبلوماسي في بريطانيا.

ولدى سؤاله حول شعوره الشخصي تجاه المشاهد الواردة من غزة، قال لامي ” أشعر بما يشعر به الشعب البريطاني: الفزع والاشمئزاز. لقد وصفت ما أراه أمس في البرلمان بالأمر الشنيع”.

وأضاف” هذه ليس الكلمات التي يستخدمها عادة وزير خارجية يحاول أن يكون دبلوماسيا، ولكن عندما ترى أطفال أبرياء يمدون أيديهم للحصول على الطعام، وتراهم يتعرضون لإطلاق النار والقتل بالطريقة التي رأيناها خلال الأيام الماضية، بالطبع يجب أن تشير بريطانيا  إلى هذا الأمر”.

 

 

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