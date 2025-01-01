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نتنياهو: الحرب ستنتهي اذا القت حماس سلاحها واستسلمت وربما نسمح لها بمغادرة غزة..

الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الحرب ستنتهي اذا القت حماس سلاحها واستسلمت وربما نسمح لها بمغادرة غزة..



غزة /سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لن تتوقف ما لم تعلن حركة حماس، استسلامها الكامل.

وقال نتنياهو إن "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لها بمغادرة غزة عندها فقط ستنتهي الحرب".

من جهة أخرى، قال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إنه "لا فرصة للسلام مع النظام الإيراني"، لكنه أشار إلى أن "الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالنظام"، في تكرار لخطاب يعكس التباعد المتزايد بين تل أبيب وطهران.

كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الأميركيين الذين لا يدعمون إسرائيل لا يدعمون الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

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