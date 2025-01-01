إيران: عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062

وكالات / سما /

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم الثلاثاء إن 1062 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في إيران نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، بينهم 102 امرأة و38 طفلا.

وبحسب "رويترز"، كان العدد الرسمي السابق للقتلى الإيراني جراء هذه الهجمات 935 شخصًا.

وكان مسؤول إيراني كشف أن حصيلة ضحايا الحرب بين إيران وإسرائيل قد تصل إلى 1100 قتيل.

وتُعد هذه الحصيلة من أعلى أرقام الخسائر البشرية في تاريخ المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل؛ ما يعكس حجم التصعيد وشدة الضربات المتبادلة خلال هذا النزاع القصير والمدمّر.