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لابيد يُطالب بوقف الحرب وإقامة حكم بديل لحماس

الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يُطالب بوقف الحرب وإقامة حكم بديل لحماس



القدس المحتلة/سما/

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء ، بإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل بجدية على إقامة حكم بديل حركة لحماس.

وقال لابيد في تصريح صحفي، إن كل جهة في العالم تقدم حلولاً بشأن اليوم التالي للحرب، باستثناء حكومة "إسرائيل".

وأضاف: "نحن في حرب لم تعد تخدم المصلحة الإسرائيلية، اعتدنا القول إنه من أجل تحرير الأسرى يمكننا التفكير في استمرار الحرب، لكن اليوم هذه الحرب توقفت عن خدمة المصلحة والأمن الإسرائيلي". وفق قوله.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

#يائير لابيد #حماس #الحرب #إسرائيل #غزة

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