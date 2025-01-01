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الجيش اليمني يعلن استمرار العملية العسكرية ضد اسرئيل

الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اليمني يعلن استمرار العملية العسكرية ضد اسرئيل



صنعاء/ وكالات/

 أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اليمني نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد قرب مدينة يافا، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وأكد سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مما أدى إلى توقف حركة المطار وهروب الملايين إلى الملاجئ.

وأوضح سريع أن هذه العملية جاءت ردا على ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معبرا عن تضامن اليمن الكامل مع المقاومة الفلسطينية.

وأكد أن العمليات العسكرية اليمنية ضد أهداف إسرائيلية ستستمر ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي رسائل سياسية وشعبية، وجه المتحدث تحية إلى الشعب اليمني على مواقفه المشرفة في دعم القضية الفلسطينية ورفض الهيمنة الأجنبية، كما حيا المجاهدين الفلسطينيين في غزة والضفة، مشيدًا بصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الاحتلال.

وكان العميد يحيى سريع قد أعلن، الإثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" أخرى بطائرات مسيرة استهدفت خمسة مواقع إسرائيلية حساسة، شملت مطاري بن غوريون و"رامون"، وميناء إيلات (أم الرشراش)، بالإضافة إلى هدف عسكري في منطقة يافا وهدف حيوي في مدينة أسدود.

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