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أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق اليوم لبحث الأوضاع الكارثية في قطاع غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق اليوم لبحث الأوضاع الكارثية في قطاع غزة



القاهرة/ سما/

 من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي دعت اليها دولة فلسطين، وذلك لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، والمقدسات الدينية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، وعلى خلفية استهداف الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المخطط الإسرائيلي غير القانوني لسحب صلاحيات بلدية الخليل في إدارة المسجد الإبراهيمي ومحيطه، وتسليمها لما يسمى "المجلس الديني" للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، في محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمكان وتحويله بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

وتهدف الدورة إلى بحث سبل التحرك العربي السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات غير المسبوقة، وحشد الدعم لتحرك فاعل يضمن وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

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