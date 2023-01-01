14 شهيدًا و25 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة

غزة / سما/

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن وصول 14 شهيدًا و25 مصابًا إلى المستشفى، جرّاء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في المنطقة الشمالية من مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وأكدت المصادر أن من بين الشهداء والمصابين عددًا من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 59,029 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب إصابة 142,135 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ بسبب استمرار القصف وانهيار البنية التحتية.

وتشهد مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما مخيمات النزوح، قصفًا عنيفًا ومتكررًا، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.