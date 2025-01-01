جولان: اليهود يرتكبون مجازر ممنهجة في الضفة وبن غفير مجرم

القدس المحتلة / سما/

صرح يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، في مقابلة مع برنامج "شيفع" بأن اليهود يرتكبون "مذابح" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل منتظم ومنهجي.

وأكد غولان، الذي نقلت تصريحاته قناة "كان" العبرية، أن اليهود هم من يقومون بهذه الأعمال حالياً على عكس الماضي، مشيراً إلى عدم وجود استجابة كافية من السلطات الإسرائيلية، وعدم توقيف أي معتدين، وأن هذه الأعمال تحدث ببساطة.

وأضاف غولان أن "الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة"، وأن لا قانون ولا نظام يسود في البلاد.

خلال المقابلة، هاجم رئيس الحزب الديمقراطي أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قائلا: "لا يوجد قانون ونظام في دولة إسرائيل لأن مجرما على رأس وزارة الأمن القومي، وعندما تعطي مفاتيح القانون لمجرم، فهذه هي النتيجة".

كما تناول غولان العنف في المجتمع العربي، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية قد استسلمت في هذا الشأن.

وأعرب عن خشيته من أن تكون الانتخابات القادمة هي الأخيرة التي ستجرى "بحرية ونزاهة"، وأن هناك جهوداً حكومية متعمدة لمنع انتخابات حرة في إسرائيل، مؤكداً على أهمية الانتخابات الحرة للديمقراطية.