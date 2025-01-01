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الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد

الثلاثاء 22 يوليو 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد



رام الله / سما/

 توقع دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد فلسطين، اليوم الثلاثاء، تأثير كتلة هوائية حارة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بما يقارب 4 إلى 5 درجات مئوية.

ووفقًا للأرصاد الجوية، يكون الطقس شديد الحرارة وجافًا في معظم المناطق، بينما يكون رطبًا في المناطق الساحلية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

مساء اليوم والليلة المقبلة: يسود طقس صافٍ ولطيف نسبيًا في معظم المناطق، مع استمرار الرياح الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية، وتنشط أحيانًا خلال ساعات الليل.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الجو شديد الحرارة وجافًا في أغلب المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

والخميس، لا يطرأ تغير على الحالة الجوية، وتبقى الأجواء حارة وجافة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي.

والجمعة، تبقى الأجواء على حالها، وسط استقرار نسبي في درجات الحرارة.
دعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة تأثير الموجة الحارة، محذّرة من:

خطر التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.

خطر إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، تجنبًا لاندلاع الحرائق.

وأهابت الدائرة بجميع المواطنين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني الفلسطيني، حفاظًا على السلامة العامة.

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