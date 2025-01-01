غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف الخيام والجوعى ومحور جديد جنوب دير البلح

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع.

واعلن جيش الاحتلال انه بدأ بعملية عسكرية برية جديدة جنوب دير البلح تهدف لفصل مخيمات المنطقة الوسطى عن جنوب القطاع.

غزة والشمال

وواصلت قوات الاحتلال استهداف المجوعين قرب مراكز المساعدات الأمريكية.

وارتقى ١١ شهيدًا وعشرات المصابين جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.

كما استشهد ١٤ مواطنا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة الشمالي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وارتقت شهيدتان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة دردونة قرب بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين باستهداف محطة مياه بحي الرمال مساء الاثنين.

ونسف جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية في مناطق متفرقة من المدينة.

وسط القطاع

ويواصل جيش الاحتلال قصف المنازل والخيام وكل من يتحرك في جنوب دير البلح وسط القطاع .

وقالت منظمة الصحة العالمية ان جيش الاحتلال اقتحم مقرها في دير البلح وأجبر النساء والأطفال على إخلائه مؤكدة انه لا يوجد مكان آمن يمكن اللجوء إليه مع خضوع ٨٨% من غزة لأوامر الإخلاء

واستشهد ثماني مواطنين في دير البلح خلال ٢٤ ساعة بينهم ثلاث داخل مركبة فيما دمر جيش الاحتلال مزيد من المنازل.

جنوب القطاع

واستشهد ٢٩ مواطنا في سلسلة غارات جنوب القطاع بينهم عدد من متلقي المساعدات.

كما استشهد الصحفي تامر الزعانين واصيب الزميل سامي ابو عشيبة خلال خطف الدكتور مروان الهمص مدير المشافي الميدانية على يد قوة خاصة غرب خان يونس.

واستشهد الطفل/ يزن ايمن صالح الرقب ليلتحق بعائلته التي ارتقت فجر الاثنين بخيام خان يونس ليرتفع عدد الشهداء إلى ستة بخان يونس

واستشهد مواطنان بقصف الخيام مساء الاثنين.

واعلن مجمع ناصر الطبي وفاة فتاة جوعا ما يرفع العدد إلى ٢٠ خلال ٤٨ ساعة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٣٥ شهيدًا (منهم اربع شهداء انتشال) و ١١٥٥ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٠٢٩ شهيدًا ١٤٢١٣٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨١٩٦ شهيدًا ٣٠٠٩٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩٩ شهيد وأكثر من ٦٥٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٠٢١ شهيدًا وأكثر من ٦٥١١ إصابة.