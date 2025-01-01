البيت الأبيض: ترامب “فوجئ” بالغارات الإسرائيلية الأخيرة

واشنطن/سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت يوم الإثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوجئ بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وعلى كنيسة كاثوليكية في غزة.

وتُعدّ تصريحات ليفيت تلميحا نادرا لوجود تباين في المواقف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين لطالما توافقا في السياسات، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني.

ويضغط ترامب من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ويسعى لدعم الحكومة السورية الجديدة بينما تحاول البلاد الخروج من سنوات الحرب الأهلية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدد بتعقيد تلك الجهود.

فقد استهدفت غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأثار موجة غضب. كما تدخلت إسرائيل خلال أحدث موجة من العنف الطائفي في سوريا، وصولا إلى قصف العاصمة دمشق.