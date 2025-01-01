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اجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب المجاعة في غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب المجاعة في غزة



القاهرة/سما/

يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتماعا طارئا الثلاثاء، لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعلنت الجامعة في بيان الاثنين: عقد الاجتماع برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من مجاعة سببت وفيات عديدة، في ظل حصار إسرائيلي وغلق لمعابر القطاع كافة.


إلى ذلك، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي صدر اليوم، أن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل أزمة غذاء خانقة تزداد تفاقما، مشيرا إلى أن ما يقارب ثلث سكان القطاع يواجهون الحرمان من الطعام لأيام متتابعة، وسط تصاعد خطر المجاعة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، حتى اليوم الاثنين، بلغ عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، 99 قتيلا وأكثر من 650 إصابة نتيجة استهداف المستفيدين من المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى1.021 قتيلا وأكثر من 6.511 إصابة.

فيما كشف تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك نحو 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، في ظل ظروف إنسانية وصحية متدهورة نتيجة الحرب المستمرة والحصار الخانق.

وأشار التقرير إلى أن 11 ألف سيدة حامل على الأقل تعانين من خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد، ما يهدد حياتهن وحياة أجنتهن، ويزيد من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة في أثناء الحمل والولادة.

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