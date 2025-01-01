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مصر تعلق على بيان 25 دولة حول تهجير الفلسطينيين ومدينة غزة الإنسانية

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلق على بيان 25 دولة حول تهجير الفلسطينيين ومدينة غزة الإنسانية



القاهرة/سما/

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، ترحيبها بما تضمنه البيان من رفض للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.


وأعربت مصر عن دعمها الكامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية"، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

كما رحبت بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.

وأكدت مصر استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسي واضح وفعال لإرساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات أمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مجددا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، قائلا إنه "خط أحمر لن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف".

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، إن مصر ليست هي وحدها من ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين، بل يرفضها كذلك المجتمع الدولي.

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