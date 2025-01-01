البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط

واشنطن/سما/

صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حل صراعات الشرق الأوسط دبلوماسيا.



وقالت ليفيت للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي مقتنعا بإمكانية حل الصراع اللبناني الإسرائيلي دبلوماسيا: "يريد الرئيس استخدام الدبلوماسية مع لبنان وجميع الشركاء في الشرق الأوسط".



وأضافت ليفيت أن إدارة ترامب لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع إيران إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب "فوجئ" بالقصف الإسرائيلي لسوريا، وسط تقارير تفيد بقلق الأخير المتزايد إزاء الجهود العسكرية العدوانية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين بأن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن قلقهم من أن حملات القصف الإسرائيلية قد تقوّض جهود ترامب للتوسط في إحلال السلام في الشرق الأوسط، رغم أن التقرير لم يوضح ما إذا كان الرئيس