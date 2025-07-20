الاحتلال يعلن اعتقال 16 فلسطينيًا في الضفة بزعم التخطيط لعملية

الضفة/سما/

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال 16 فلسطينيًا خلال عمليات دهم نفذتها قواته الليلة الماضية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بينها بيت لحم، بزعم ضلوع بعضهم في التخطيط لتنفيذ عملية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن جيش الاحتلال الشاباك ووحدة "حرس الحدود" الشرطية، أن "قوات الأمن نفذت، الليلة، عمليات في أنحاء الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين، وتم خلالها اعتقال 16 شخصًا".

وأشار البيان إلى أن قوة مشتركة من جيش الاحتلال والشاباك و"حرس الحدود" اعتقلت "خلية كانت تخطط لتنفيذ عملية"، وذلك خلال عملية وُصفت بـ"المركزة" في مدينة بيت لحم، ضمن ما يسمى "لواء عتصيون".



وأضاف أن سبعة فلسطينيين آخرين جرى اعتقالهم في بلدات حلحول، سعير وبيت ساحور، الواقعة في المنطقة ذاتها. وقال البيان إن أربعة فلسطينيين آخرين اعتُقلوا، وتمت مصادرة مسدس ومبلغ من المال وصفه بـ"أموال إرهاب".

كما ذكر البيان أنه جرى صادرة بندقية من طراز M16 ومعدات قتالية أخرى من بلدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفي بلدات شويكة، عزبة شوفة، والديك، اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، بينما اعتُقل اثنان آخران في منطقة شمال طولكم.

وأشار البيان إلى أن "المعتقلين ووسائل القتال التي صودرت تم تحويلهم إلى مواصلة المعالجة لدى قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل حول هويات المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم.