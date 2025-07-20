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استشهاد 4 شبان في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء محاولتهم إنقاذ جرحى (فيديو)

الإثنين 21 يوليو 2025 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 4 شبان في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء محاولتهم إنقاذ جرحى (فيديو)



غزة/سما/

استشهد 4 شبان فلسطينيين، اليوم الاثنين، بعد تعرضهم لقصف إسرائيلي أثناء محاولتهم إنقاذ جرحى من غارة سابقة في قطاع غزة.


ووفقا لشهود عيان، كان الشبان الأربعة يهرعون لمساعدة مصابين إثر قصف إسرائيلي سابق، عندما استهدفت الطائرات الإسرائيلية الموقع ذاته مرة أخرى، مما أدى إلى مقتلهم على الفور.


ويأتي الحادث في إطار التصعيد العسكري المستمر في القطاع، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها تحت عنوان "عربات جدعون"، بينما تشهد المناطق المدنية سقوط عشرات الضحايا يوميا.

وتُضاف هذه الحادثة إلى سلسلة لا متناهية من الهجمات المماثلة التي استهدفت عمال الإغاثة والصحفيين خلال الأسابيع الأخيرة.

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