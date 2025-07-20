مصدر إسرائيلي يكشف تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN، إن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل "تتقدم ببطء، لكنها تخطت العقبات الرئيسية".



وأفاد المصدر بأن العقبات تتمثل في مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور موراغ، وهو منطقة أمنية إسرائيلية رئيسية في جنوب قطاع غزة، وضمانات إنهاء الحرب في غزة، دون تحديد ما ينطوي عليه ذلك.



وقال المصدر: "الآن، يتركز كل شيء حول القوائم، والتي لا تستغرق عادة الكثير من الوقت"، في إشارة إلى قوائم الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بمجرد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد التوصل إلى اتفاق ليس فقط لأنه "الشيء الصحيح الذي يجب فعله"، ولكن أيضا "بسبب الضغط الأمريكي".

وكانت إسرائيل وحماس تبادلتا اللوم بشأن تعثر الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار، وأصدرتا بيانين، الجمعة، تتهم كل منهما الطرف الآخر بالتلكؤ في المفاوضات.