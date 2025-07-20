نائب عن "حزب الله": لن نتخلى عن السلاح مقابل وعود أمريكية فارغة وزائفة

بيروت/سما/

شدد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني حسين جشي على أن "سلاح المقاومة ليس موضع مساومة، ولن نتخلى عنه مقابل وعود أمريكية فارغة وزائفة".



ووصف جشي زيارة الموفد الأمريكي توم باراك إلى لبنان بأنها "‏تأتي مجددا في سياق الضغط للتخلي عن سلاح المقاومة"، مؤكدا أن "هذا السلاح ليس موضع مساومة، وأن من ينبغي ‏عليه أن يتخلى عن تدخلاته هو الأمريكي نفسه‎".





ولفت إلى أن "الموفد الأمريكي يريد من بلدنا أن يتخلى عن سلاح المقاومة، بعد ‏أن كان قد صرح في جولة سابقة بأن على كل فريق أن يتخلى عن شيء، في حين أننا نقول له اليوم أننا لا نريد منكم ‏شيئا، بل عليكم أن تخرجوا العدو الإسرائيلي من أرضنا وبحرنا وسمائنا‎".

وأضاف: "أخرجوا العدو كما أدخلتموه، وكفوا شره عن شعبنا، وأنهوا تسلطكم وإملاءاتكم على حكومتنا ‏ومؤسساتنا، وعندها فقط يصبح لبنان بخير، فنحن كلبنانيين نتدبر أمرنا، ونعرف ما فيه صلاح بلدنا وحماية وطننا، ‏ولا نحتاج إلى وسيط بيننا‎".

وتابع قائلا: "أنهم يريدون اليوم من لبنان أن ‏يتخلى عن سلاح المقاومة بطريقة منمّقة، تحت عنوان تسليم السلاح الاستراتيجي للجيش اللبناني، إلا أنه وفي ‏الحقيقة أن الجيش اللبناني الوطني يمنع عليه الاحتفاظ بهذا السلاح، بل المطلوب تدميره كما حصل في المنطقة ‏الواقعة جنوبي نهر الليطاني‎".