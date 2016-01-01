شاركوا في محاولة استهداف طائرة السيسي.. الداخلية المصرية تكشف جرائم خطيرة لخلية حسم المستهدفة

القاهرة/سما/

أعلنت الداخلية المصرية استهداف عناصر تابعة لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، حاولت تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد، كاشفة عن الجرائم الخطيرة التي سبق التورط بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي الأحد، أن قيادات حركة حسم الهاربة بدولة تركيا، أعدت وخططت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه.



وأشارت إلى أن هذه القيادات متورطة في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال النائب العام وقضايا اغتيالات أخرى لضباط وأفراد شرطة،

وأكدت أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من:

- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري.

محكوم عليه في العديد من القضايا بالإعدام في القضية رقم 261/7122 / 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام - بالسجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة.

- محمد رفيق إبراهيم مناع

محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

- علاء علي علي السماحي

محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

- محمد عبدالحفيظ عبد الله عبدالحفيظ

محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم / ماجد عبد الرازق).

- علي محمود محمد عبد الونيس

محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق - السجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان / كتائب حلوان - السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

وأشارت الوزارة إلى رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم / محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية - المؤبد في القضية رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير / اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق).

وأكدت رصد تسلله إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وتابعت الداخلية أنه عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر الإرهابيين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، ما اضطر القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما.