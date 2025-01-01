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برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"

الإثنين 21 يوليو 2025 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"



غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا.


وأوضح البرنامج في بيان صحفي صدر اليوم، أن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل أزمة غذاء خانقة تزداد تفاقما.

وأضاف أن ما يقارب ثلث سكان القطاع يواجهون الحرمان من الطعام لأيام متتابعة، وسط تصاعد خطر المجاعة.

وأعرب البرنامج عن قلقه العميق من الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 94 شخصا، مشيرا إلى أن هؤلاء الضحايا لم يكونوا سوى أفراد يحاولون توفير الغذاء لعائلاتهم في ظل الحصار والمجاعة.

ولفت البيان إلى أن هذا الهجوم وقع رغم تعهدات إسرائيلية سابقة بعدم التدخل في مسارات القوافل الإنسانية، مؤكدا أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع.

وأكد برنامج الأغذية العالمي التزامه بمبادئ العمل الإنساني القائم على الاستقلالية والحياد وعدم التحيز، معتبرا أن هذه المبادئ أساسية للحفاظ على ثقة المجتمعات المتضررة، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة وصول آمن ومنتظم ومنهجي للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة.

كما ناشد البرنامج المجتمع الدولي للضغط على جميع الأطراف لضمان دخول المساعدات دون عوائق إلى العائلات المجوّعة داخل القطاع.

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