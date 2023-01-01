دول الخليج تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفك الحصار الوحشي عن غزة

الرياض/سما/

دعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الحصار الوحشي الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الاثنين ” عن إدانة دول مجلس التعاون واستنكارها البالغ، لاستمرار الحصار الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة، وما نجم عنه من كارثة إنسانية متفاقمة تجسدت في تفشي المجاعة، ونفاد المواد الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحد واضح للمجتمع الدولي”.

وأكد البديوي ” أن مجلس التعاون يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، وأنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي.”

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة”.

وجدد البديوي “موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة بجدة (غرب) السعودية غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني, واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة ، هذا الاجتماع يأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية : “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و29 شهيدا و142 ألفا و135 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023″.