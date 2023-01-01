  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

دول الخليج تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفك الحصار الوحشي عن غزة

الإثنين 21 يوليو 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
دول الخليج تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفك الحصار الوحشي عن غزة



الرياض/سما/

 دعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الحصار الوحشي الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الاثنين ” عن إدانة دول مجلس التعاون واستنكارها البالغ، لاستمرار الحصار الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة، وما نجم عنه من كارثة إنسانية متفاقمة تجسدت في تفشي المجاعة، ونفاد المواد الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحد واضح للمجتمع الدولي”.

وأكد البديوي ” أن مجلس التعاون يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، وأنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي.”

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة”.

وجدد البديوي “موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة بجدة (غرب) السعودية غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني, واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة ، هذا الاجتماع يأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية : “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و29 شهيدا و142 ألفا و135 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023″.

الأكثر قراءة اليوم

الاحد القادم ..

القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

مسؤول إسرائيلي: نناقش إنزالا جويا للمساعدات على قطاع غزة مع دول إقليمية

دعوات لاستقالة الحكومة وتهديد بالاضراب وشل الاقتصاد في الخليل ..

الرئيس عباس يباشر حملة اتصالات دولية واسعة لوقف المجاعة بغزة

فضيحة في ألمانيا: تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف أطفال

موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_efb24c7642be4b0b057a2f7cada87daa

"الحوثي" تعلن ضرب 5 أهداف إسرائيلية بينها مطاران وميناء

687d25ec4c59b76621630cb1

ياسر أبو شباب يطالب "بحماية دولية" خلال فترة وقف إطلاق النار

3-71-730x438

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتخوف من العمليات العسكرية وسط غزة

5-54-730x438

الأمم المتحدة: أوامر التهجير من دير البلح سيترك أكثر من مليونين في 12 في المئة من مساحة غزة

20240710162504afpp-afp_363g6z9.h-730x438

بريطانيا وفرنسا و23 دولة أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل فوري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية